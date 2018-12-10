Украина КАРТА Прогноз погоды: в Украину возвращаются снегопады, по ночам будет холодно

2018-12-10 12:43 153

Сегодня в стране ожидается преимущественно холодная, ветренная и сырая погода, в некоторых областях выпадет мокрый снег.

Как указано вв свежем прогнозе украинского Гидрометцентра, на западе мокрый снег, местами с дождем, ожидается практически на всей территории региона, температура воздуха составит от +1°C до +4 °C. В северных областях будет сухо, днем  0°C... +3°C.

На востоке и в центре при аналогичной с севером температуре возможен мокрый снег, а также дождь. На юге днем от нуля до 6 градусов, везде, кроме Одесской области, пройдут дожди. В Крыму еще теплее - до +8°C.

В столице сегодня осадков не прогнозируют, в течение дня температура будет колебаться от нуля до +2°C. Ночью столбики термометров опустятся до -2°C.

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