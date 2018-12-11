Политика На фоне акции "желтых жилетов" противники Макрона обрушили на него волну критики

2018-12-11 11:42 186

На фоне массовых протестов "желтых жилетов" в Париже на президента страны дружно накинулись с критикой его политические оппоненты и противники. Так, лояльная Москве глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен жестко прокомментировала решение президента Франции Эммануэля Макрона о введении в стране режима чрезвычайного положения.

Как написала Ле Пен в своем Twitter, из-за протестов Макрон решил исправить ошибочные решения, принятые в налоговой сфере, но при этом не признал недостатков своей политики.

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"Столкнувшись с протестами Макрон отказался от некоторых своих налоговых ошибок, и это хорошо, но он отказывается признать, что оспаривается его модель управления (государством)", − отметила она.

По словам Ле Пен, модель Макрона − это "дикая глобализация", недобросовестная конкуренция, широко распространенная свободная торговля, а также массовая иммиграция с ее социальными и культурными последствиями.

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