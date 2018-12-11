Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня Украину снова накроют дожди с мокрым снегом

2018-12-11 12:43 141

Сегодня в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, но температура преимущественно будет держаться плюсовая.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, по всей Украине будет облачно, в восточных, центральных и южных областях ожидается дождь, местами – со снегом, на остальной территории Украины осадков не предполагается.

В северных, центральных и западных областях днем синоптики прогнозируют +1°C…+2°C, ночью – до -2°C. В восточных и южных областях днем +1°C…+4°C, ночью около +2°C.

В Киеве сегодня существенных осадков не ожидается, температура днем и ночью будет держаться в пределах 0°C…+2°C. Ночью столбики термометров могут опуститься до -2°C.