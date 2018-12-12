Украина фото Смертельное ДТП с маршруткой на Гостомельской трассе - стали известны детали

2018-12-12 09:13 198

Вчера в вечерний час-пик на выезде из Киева произошло масштабное ДТП. Буквально в километре от КП на Гостомельском шоссе маршрутное такси с пассажирами на большой скорости врезалось в стоящую на обочине дороги фуре.

Предварительно известно, что причиной стала плохая видимость на этом опасном участке - туман и слепящий свет фар встречного потока транспорта. Водитель, по некоторым данным опытный и прежде очень осторожный на дороге, был ослеплен. Когда увидел перед собой прицеп фуры попытался избежать столкновения, но, увы, не успел.

 Как сообщает "Киев оперативный", пострадали не менее пяти человек, один пассажир получил сметрельные травмы.

Также изввестно, что некоторых пострадавших извлекали из искореженной маршрутки спасатели ГосЧС с помощью спеецоборудования.

В пресс-службе полиции Киева подтвердили, что в результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика один человек скончался в "скорой" помощи.

Еще три человека, по информации правоохранителей, получили телесные повреждения.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают хронологию и причины аварии. На месте работали патрульные и следователи главного управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

 

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