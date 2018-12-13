Украина КАРТА Прогноз погоды: Украину снова накроют снегопады, ночью похолодает до - 4°C

2018-12-13 12:43 204

Сегодня практически на всей территории Украины ожидаются снегопады. При иэтом столбики термометров днем поднимутся до +5°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра страны, на западе ожидаются снегопады, дневная температура воздуха днем -2°C...+1°C.

На востоке Украины преимущественно без осадков, только в Харьковской обл. синоптики прогнозируют выпадение снега. Днем столбики термометров покажут -1°C...+1°C.

В центральных областях выпадет снег, дневная температура также будет держаться в пределах -1°C...+1°C.

На севере страны также ожидаются сильные снегопады, температура днем -2°C...+1°C. В южных областях несколько теплее, снег ожидается в Одесской и Николаевской областях.

В Киеве сегодня также продолжится вчерашний мокрый снегопад, температура воздуха днем поднимется не выше 0°C. К ночи столбик термометра упадет до -2°C.