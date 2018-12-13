Украина КАРТА Прогноз погоды: Украину снова накроют снегопады, ночью похолодает до - 4°C

2018-12-13 12:43 204

Сегодня практически на всей территории Украины ожидаются снегопады. При иэтом столбики термометров днем поднимутся до +5°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра страны, на западе ожидаются снегопады, дневная температура воздуха днем -2°C...+1°C.

На востоке Украины преимущественно без осадков, только в Харьковской обл. синоптики прогнозируют выпадение снега. Днем столбики термометров покажут -1°C...+1°C.

В центральных областях выпадет снег, дневная температура также будет держаться в пределах -1°C...+1°C.

На севере страны также ожидаются сильные снегопады, температура днем -2°C...+1°C. В южных областях несколько теплее, снег ожидается в Одесской и Николаевской областях.

В Киеве сегодня также продолжится вчерашний мокрый снегопад, температура воздуха днем поднимется не выше 0°C. К ночи столбик термометра упадет до -2°C.

Еще по теме

Из-за упавшего под Киевом дерева сорван график движения поездов и электричек

2018-12-13 11:13 246

Украинских консулов допустили к незаконно арестованным в РФ морякам

2018-12-13 10:41 237

Из-за снегопада Киев полностью перекрыли для фур

2018-12-13 10:12 243

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-12-13 08:38 510915

Еще новости в разделе "Украина"

Насиров восстановлен в должности из-за ошибки Кабмина Гройсмана, - судья

2018-12-13 14:45 102

Кабмин Гройсмана наконец решил, что нужно делать при военном положении

2018-12-13 14:16 462

фото На трассе Львов-Тернополь военный КрАЗ вылетел на встречку и снес микроавтобус

2018-12-13 13:15 168

КАРТА Прогноз погоды: Украину снова накроют снегопады, ночью похолодает до - 4°C

2018-12-13 12:43 204
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Насиров восстановлен в должности из-за ошибки Кабмина Гройсмана, - судья 2018-12-13 14:45 102
Кабмин Гройсмана наконец решил, что нужно делать при военном положении 2018-12-13 14:16 462
фото На трассе Львов-Тернополь военный КрАЗ вылетел на встречку и снес микроавтобус 2018-12-13 13:15 168
КАРТА Прогноз погоды: Украину снова накроют снегопады, ночью похолодает до - 4°C 2018-12-13 12:43 204

Лента

15:13 Евробляхеры нашли новую лазейку в законе - встают на консульский учет
14:45 Насиров восстановлен в должности из-за ошибки Кабмина Гройсмана, - судья
14:16 Кабмин Гройсмана наконец решил, что нужно делать при военном положении
13:44 Экс-адвокат Коэн обвинил Трампа в грязных делах и на три года сел в тюрьму
фото 13:15 На трассе Львов-Тернополь военный КрАЗ вылетел на встречку и снес микроавтобус
КАРТА 12:43 Прогноз погоды: Украину снова накроют снегопады, ночью похолодает до - 4°C
12:14 В зоне ООС на Донбассе относительное затишье - число обстрелов резко упало
11:42 Порошенко пояснил, что именно имел в виду, говоря о войне с Россией
11:13 Из-за упавшего под Киевом дерева сорван график движения поездов и электричек
10:41 Украинских консулов допустили к незаконно арестованным в РФ морякам