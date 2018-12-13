Политика Каждые 30 секунд Украина теряет человека - жуткая статистика по трудовой миграции

2019-01-03 14:45 1005

Только с весны прошлого года из Украины уехали более 766 тысяч человек. Большая часть из них — трудовые мигранты, которые нашли за границей хорошую зарплату и достойные условия труда.

Каждые 30 секунд количество уехавших увеличивается на одного человека. Об этом сообщает платформа ukrainianpeopleleaks, которая в режиме живого времени подсчитывает число покинувших страну мигрантов.

Как известно, ukrainianpeopleleaks - это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

Напомним, главное последствие трудовой миграции для Украины — сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в эмиграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Премьер Гройсман ранее заявлял, что украинцы перестанут бежать, если дома будут получать не менее 10 тыс гривен зарплаты. По его мнению, такой суммы сегодня в Украине достаточно для сытой и комфортной жизни.