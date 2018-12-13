Политика Российским судам могут запретить заходить в порты США — Порошенко

2018-12-13 16:23 120

В рамках применения санкций за агрессию в Азовском море российским судам могут запретить заходить в порты США и стран НАТО.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, международное сообщество может применить жесткие меры, если Россия не вернет украинских моряков.

«Санкции — это не наказание. Наказание будет в международном суде за нарушение законодательства. Санкции — это сигнал России: немедленно верните украинских моряков, корабли и предоставьте свободу судоходства. Если нет, то у нас есть большой список различных возможностей, которые международное сообщество, включая НАТО и ЕС, может использовать. Например, остановить разрешение российских кораблей заходить в порты США, а также другие порты членов НАТО. Это еще одна реакция на действия РФ», — сообщил Порошенко.

Напомним, ранее спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что европейские союзники США могут запретить российским судам, которые прибывают из оккупированного РФ Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.