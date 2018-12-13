Политика Российским судам могут запретить заходить в порты США — Порошенко

2018-12-13 16:23 120

 

В рамках применения санкций за агрессию в Азовском море российским судам могут запретить заходить в порты США и стран НАТО.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, международное сообщество может применить жесткие меры, если Россия не вернет украинских моряков.

«Санкции — это не наказание. Наказание будет в международном суде за нарушение законодательства. Санкции — это сигнал России: немедленно верните украинских моряков, корабли и предоставьте свободу судоходства. Если нет, то у нас есть большой список различных возможностей, которые международное сообщество, включая НАТО и ЕС, может использовать. Например, остановить разрешение российских кораблей заходить в порты США, а также другие порты членов НАТО. Это еще одна реакция на действия РФ», — сообщил Порошенко.

Напомним, ранее спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что европейские союзники США могут запретить российским судам, которые прибывают из оккупированного РФ Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.

Еще по теме

В Нафтогазе нашли хороший способ заставить Газпром расплатиться по долгам

2018-12-13 09:11 315

Трамп выбирает надежный способ остановить строительство Северного потока-2

2018-12-07 12:14 1080

В Украину прибыла замглавы Минобороны США

2018-12-06 17:30 771

Азовские порты переходят на сокращенный график работы - Омелян

2018-12-05 20:00 726

Еще новости в разделе "Политика"

''Двери НАТО открыты!'' Порошенко заявил о важных переговорах из-за агрессии России

2018-12-13 16:56 78

Порошенко встретился с Меркель и призвал ввести "азовский" пакет санкций

2018-12-13 16:54 75

Российским судам могут запретить заходить в порты США — Порошенко

2018-12-13 16:23 120

Стало известно, когда главе поместной православной церкви Украины вручат Томос

2018-12-13 16:21 126
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

''Двери НАТО открыты!'' Порошенко заявил о важных переговорах из-за агрессии России 2018-12-13 16:56 78
Порошенко встретился с Меркель и призвал ввести "азовский" пакет санкций 2018-12-13 16:54 75
Российским судам могут запретить заходить в порты США — Порошенко 2018-12-13 16:23 120
Стало известно, когда главе поместной православной церкви Украины вручат Томос 2018-12-13 16:21 126

Лента

16:56 ''Двери НАТО открыты!'' Порошенко заявил о важных переговорах из-за агрессии России
16:54 Порошенко встретился с Меркель и призвал ввести "азовский" пакет санкций
16:27 Диетологи назвали шесть продуктов, повышающих давление
16:23 Российским судам могут запретить заходить в порты США — Порошенко
16:21 Стало известно, когда главе поместной православной церкви Украины вручат Томос
16:18 Снег, дождь и гололед. Украинцев предупредили об ухудшении погоды
16:15 НАТО обеспечит безопасность на Азове – Порошенко
16:14 В Харьковской области сняли с русского языка статус регионального
16:10 В Украине началась эпидемия гриппа
16:05 Супрун откровенно высказалась о коррупции в Минздраве