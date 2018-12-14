Политика Военное положение: Как и сколько граждан РФ не пропускают в Украину

2018-12-14 16:27 69

По состоянию на данное время на территорию Украины ежедневно не впускают порядка 50-60 граждан РФ. Так, по данным Госпограничной службы, с начала действия военного положения (26 ноября) и по текущую неделю в страну не пропустили 1 020 россиян.

Как уверяет спикер ГПС Украины Олег Слободян, речь не идет о тотально закрытой границе. Запрещают въезжать в страну гражданам РФ в основном в тех случаях, когда люди не могут подтвердить цель своей поездки. Согласно действующему законодательству, пограничники, чтобы выяснить цель поездки, могут потребовать обратные билеты, подтверждение брони отеля и т.п.

Также аналогичные меры принимаются в тех случаях, когда у пограничников возникают сомнения касательно тех или иных российских граждан, как это было в случае с журналистками.

Представитель пограничной службы Андрей Демченко уточнил, что "в каждом отдельном случае может приниматься отдельное исключительное решение" по результатам общения и проверки документов при прохождении границы.

Не впускают в Украину и тех, кто не имеет соответствующих документов для пересечения границы или ранее превысил срок пребывания в нашей стране.

В то же время, пограничники говорят, что граждане РФ, которые едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях, пользуются приоритетом и без лишних трудностей могут пересечь границу.

Напомним, особый правовой режим (Военное положение) введен в Украине с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года - указ президента № 392

30 ноября глава Госпогранислужбы Петр Цигикал на совещании у президента Украины сообщил, что во всех пунктах пропуска введены усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола.

Официальная Москва заявила, что зеркальных мер принимать не станет, однако по факту также значительно усилила меры контроля. Ежедневно в среднем 15-35 украинцев получают отказ на пересечение границы с РФ.