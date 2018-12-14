Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: ожидаются мощные снегопады и мороз до -8°C

2018-12-14 21:33 198

На ближайший уикенд в Украину придет настоящая зима. По прогнозам синоптиков, 15-16 декабря ожидается снижение температуры до -8 и мощные снегопады. 

В субботу, 15 декабря, на западе страны ожидаются снегопады, дневная температура воздуха днем -1...-4. На востоке страны без осадков, днем столбики термометров покажут -1...-4.

В центральных областях дневная температура воздуха составит -2...-4 градуса. На севере страны также будет без осадков, температура опустится до -4 градусов днем и до -7 ночью.

В воскресенье, 16 декабря в западных областях пройдет снег, температура воздуха опустится до - 4 градусов днем. На востоке страны без осадков, днем столбики термометров покажут -1...-4.

В центральных областях дневная температура воздуха составит -2...-4 градуса. На юге снегопады ожидаются в Одесской области. На севере страны также будет без осадков, температура опустится до -4 градусов днем и до -7 ночью.

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