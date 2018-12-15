Политика Появилось первое фото заседания Объединительного собора

2018-12-15 14:10 138

 

Фото из Софийского собора опубликовал пресс-секретарь президента. В заседании участвует около 200 человек.

Пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал фото заседания Объединительного собора в храма Святой Софии в Киеве.

Отметим, на фото запечатлены представители украинского духовенства и президент.

Как сообщалось, в Соборе примут участие 192 человека, из которых по 64 архиереев, священников и мирян. По данным СМИ, на заседание прибыли два митрополита УПЦ МП - Александр (Драбинко) и Симеон.

По неподтвержденной информации, в роли почетного гостя на Соборе присутствует Вселенский патриарх Варфоломей.

По данным СМИ, у участников Объединительного собора перед входом в Софийский собор забирают телефоны и другую технику.

На данный момент неизвестно, сколько по времени продлится собор.

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