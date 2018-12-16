Политика Глава УПЦ МП Онуфрий потерял титул митрополита Киевского

2018-12-16 10:30 186

 

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

Об этом сообщил спикер УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря.

"Как известно из письма, которое прислал Святейший Вселенский патриарх Митрополиту Онуфрию, с момента избрания канонического предстоятеля православной церкви Украины он теряет право на этот титул", - сказал он.

"То есть с точки зрения вселенского православия, присутствие Московского патриархата на территории Украины уже не соответствует канонам, а канонам отвечает как раз пребывание в поместной Украинской православной церкви", - пояснил архиепископ.

Евстратий Заря добавил при этом, что с точки государственного законодательства, российская церковь может существовать в Украине, но он высказал мнение, что верующие будут постепенно переходить в каноническую объединенную украинскую церковь.

Как сообщалось, в субботу объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на вручение томоса в Стамбул 6 января.

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