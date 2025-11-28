Спорт Президент WBO відреагував на рішення Олександра Усика звільнити чемпіонський титул

2025-11-28 14:47

Президент WBO Густаво Олів'єрі розповів про своє ставлення до рішення Усика звільнити чемпіонський титул.

"Це було несподівано, але Усик - колишній абсолютний чемпіон у крузервейті й абсолютний чемпіон у хевівейті. Його першим поясом у кар'єрі був титул WBO. Він неймовірний чемпіон на рингу і за його межами, справжній джентльмен і посол спорту.

Так, рішення було несподіваним, але після консультації з командою він вирішив розглянути інші професійні можливості. І ми поважаємо це рішення - він заслужив на цю повагу. Як ви пам'ятаєте, Олександр мав захищати пояс проти Фабіо Вордлі, але його команда вирішила діяти інакше - це дуже професійне рішення. Я бажаю Олександру всього найкращого. Двері WBO завжди відкриті для нього і його команди. Для нас велика честь мати такого чемпіона в нашій родині, як Олександр Усик", - сказав президент Всесвітньої боксерської організації.