Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня снегопадов не будет, но похолодает до -11°C

2018-12-17 11:41 579

Сегодня, 17 декабря, на большей части территории Украины ожидается пасмурная погода без осадков, только в западных областях выпадет снег.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на западе страны ожидается выпадение снега, температура составит днем -3°C...0°C. В восточных областях без осадков, днем столбики термометра покажут -2°C...-5°C.

В центральном регионе преимущественно без осадков, только в Винницкой области выпадет снег. Дневная температура воздуха в регионе -3°C...-6°C.

На севере страны осадки в виде снега ожидаются только в Житомирской области, днем термометры покажут до -8°C.

В южных областях без осадков и традиционно теплее, здесь воздух прогреется до +4°C.

В Киеве сегодня ожидается ясная погода без осадков, но будет холодно. Температура днем опустится до -7°C. Ночью столбики термометров покажут до -9°C.

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