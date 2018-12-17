Политика По приказу Порошенко контрразведка СБУ проверит госчиновников, имеющих связи в Крыму

2018-12-17 12:43 783

Петр Порошенко обратился к главе СБУ относительно проведения контрразведкой проверки госчиновников, чьи родственники находятся в аннексированном Крыму.

Повод для обращения – найденные российские паспорта у жены и дочери первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Паспорта были получены на полуострове.

"У нас есть большое количество госслужащих, в том числе и в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. ... Я обратился к председателю СБУ Василию Грицаку, чтобы контрразведка проверила сведения госслужащих, которые имеют родственников в Крыму, с приоритетом на правоохранительные и следственные органы", - заявил президент на пресс-конференции в столице.

Также он добавил, что не указывает правоохранительным органам, кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден, поскольку это не является функцией президента.

"Я не являюсь указующим перстом, кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден. Это не является конституционной функцией президента. Более того, напрямую запрещено Конституцией", - заявил глава государства.

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