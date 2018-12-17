Политика По приказу Порошенко контрразведка СБУ проверит госчиновников, имеющих связи в Крыму

2018-12-17 12:43 624

Петр Порошенко обратился к главе СБУ относительно проведения контрразведкой проверки госчиновников, чьи родственники находятся в аннексированном Крыму.

Повод для обращения – найденные российские паспорта у жены и дочери первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Паспорта были получены на полуострове.

"У нас есть большое количество госслужащих, в том числе и в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. ... Я обратился к председателю СБУ Василию Грицаку, чтобы контрразведка проверила сведения госслужащих, которые имеют родственников в Крыму, с приоритетом на правоохранительные и следственные органы", - заявил президент на пресс-конференции в столице.

Также он добавил, что не указывает правоохранительным органам, кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден, поскольку это не является функцией президента.

"Я не являюсь указующим перстом, кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден. Это не является конституционной функцией президента. Более того, напрямую запрещено Конституцией", - заявил глава государства.

Еще по теме

Резолюцию ООН по аннексии Крыма не поддержали РФ, КНДР, Лаос, Зимбабве и Беларусь

2018-12-18 14:13 264

документ Генассамблея ООН поддержала резолюцию по Крыму и военном присутствии РФ в Черном и Азовском морях

2018-12-18 08:39 378

Стало известно, когда начнется продажа билетов через Крымский мост

2018-12-17 20:30 567

Россия перебросит в Крым десяток истребителей

2018-12-17 18:30 642

Еще новости в разделе "Политика"

Рада поддержала законопроект о военных стандартах НАТО для Украины

2018-12-18 19:30 162

Путин пригрозил миру новейшим оружием

2018-12-18 19:00 264

Ватикан не признавал новую церковь Украины - СМИ

2018-12-18 16:30 291

Резолюцию ООН по аннексии Крыма не поддержали РФ, КНДР, Лаос, Зимбабве и Беларусь

2018-12-18 14:13 264
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Рада поддержала законопроект о военных стандартах НАТО для Украины 2018-12-18 19:30 162
Путин пригрозил миру новейшим оружием 2018-12-18 19:00 264
Ватикан не признавал новую церковь Украины - СМИ 2018-12-18 16:30 291
Резолюцию ООН по аннексии Крыма не поддержали РФ, КНДР, Лаос, Зимбабве и Беларусь 2018-12-18 14:13 264

Лента

20:00 На Николая в Украине ударят 8-градусные морозы
19:30 Рада поддержала законопроект о военных стандартах НАТО для Украины
19:00 Путин пригрозил миру новейшим оружием
18:30 Кабмин утвердил временный порядок растаможки «евроблях»: перечень документов
18:00 Кабмин утвердил тарифы для медучреждений первичной медицины на 2019
17:30 Завтра в Киеве зажгут главную елку страны: чем будут удивлять
17:00 Бедным предпринимателям дадут деньги из бюджета
16:30 Ватикан не признавал новую церковь Украины - СМИ
15:46 Беспилотник ОБСЕ обнаружил тяжелую российскую артиллерию в Луганской области
15:14 В четверг в Киеве выпадет месячная норма снега, мороз усилится до -20°C