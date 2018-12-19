Политика Порошенко сказал, что в работе президента нет ничего сложного

2018-12-19 18:00 273

На встрече с талантливой молодежью, которая состоялась 19 декабря в Киеве, Петр Порошенко заявил, что в работе президента нет ничего сложного.

Так, один из школьников, который присутствовал на мероприятии, сообщил Порошенко, что в будущем он хочет стать главой государства, поэтому ему хотелось бы узнать, что является самым сложным в работе президента.

"Ничего сложного нет", - сказал Петр Порошенко. - "Если ты мечтаешь быть президентом, то у тебя вырастают крылья". Кроме того, он добавил, что четыре года назад у него были черные волосы, а сейчас - седые, видимо, намекая, что все же работа довольно сложная. При этом, по мнению Порошенко, при желании изменить страну в лучшую сторону, поддержке семьи, команды и граждан все получится.

Также президент поделился со школьниками, которые демонстрировали ему проект устройства для незрячих, информацией, что его любимый цвет желто-голубой.

А общаясь с ученицей, которая разработала проект по очистке канализации, Порошенко поинтересовался, почему она, учась во Львове, заинтересовалась темой мусора.