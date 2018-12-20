Появились неутешительные новости о состоянии здоровья одного из узников Кремля

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову немедленно обеспечить лечением украинского заключенного в России Павла Гриба.
Об этом написала омбудсмен своей странице в Facebook.
По словам Денисовой, в ее распоряжении есть заключение врачей, которое было сделано на основании результатов обследований, проведенных в консультативно-диагностическом центре Ростова-на-Дону.
"У Павла диагностирован ряд прогрессирующих заболеваний. Дальнейшее его пребывания в условиях СИЗО без надлежащего лечения грозит возникновению внутренних кровотечений, что критически опасно для его жизни.
Я срочно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой немедленно принять меры для обеспечения украинцу Павлу Грибу надлежащего медицинского ухода и неотложного лечения", - заявила Денисова.