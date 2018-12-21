Политика США обвинили Китай в хакерских атаках на свои ВМС, NASA и Минэнергетики

2019-01-02 13:16 84

Власти США обвинили двух граждан Китая, связанных с шпионским агентством, в масштабной кибер-кампании, которая похитила конфиденциальные данные из правительственных учреждений и предприятий США.

"США обвиняют Чжу Хуа и Чжан Шилун в хакерских атаках на ВМС США, космическое агентство NASA и министерство энергетики.

Операция нацелена на интеллектуальную собственность, конфиденциальные деловые и технологические данные, чтобы дать китайским компаниям несправедливое конкурентное преимущество", - сообщает Reuters.

Партнеры США присоединились к обвинениям - это Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

"Усилия Китая направлены на более чем 45 коммерческих и оборонных технологических компаний в США, а также в 12 странах поставщиков управляемых услуг (MSP) - фирм, которым они передают электронную почту, системы хранения и другие вычислительные задачи и их клиентов", - говорится в сообщении.

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