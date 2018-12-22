Политика Убийство Гандзюк: появилось новое заявление СБУ и важные детали

2018-12-22 14:00 327

Сотрудники службы безопасности Украины провели неотложные следственные действия в уголовном производстве по факту умышленного убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители, в частности, отрабатывается одна из следственных версий относительно совершения преступления над потерпевшей в связи с ее активной гражданской позицией относительно незаконной вырубки леса на территории Херсонской области и разоблачения причастных к этой преступной схемы должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления Херсонской области", - говорится в сообщении

В ходе расследования было установлено, что на территории Голопристанского, Алешковского и других районов Херсонской области незаконно вырубают леса, а такому бизнесу содействуют органы власти. Потом они получют прибыль от продажи древесины. А факт вырубки маскируют под под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев. В результате обыска правоохранители выявили более 3 тысяч стволов деревтев без надлежащих документов.

В пресс-службе СБУ отметили, что сейчас объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины семи фигурантам дела.

Как сообщает телеграм-канал Newsroom, который ведут украинские журналисты, скорее всего, речь идет не о новых подозрения, а о тех, которые уже объявлены - группе исполнителей из 5 человек во главе с экс-милиционером Торбиным, посреднику между исполнителями и организатору Игорю Павловскому, а также местному криминальному "бизнесмену" Алексею Левину, которого следствие называет организатором, и который после побега из Украины был замечен в Доминиканской республике.

Еще по теме

На Херсонщине битами избили активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк

2018-12-19 17:30 546

Генштаб сделал важное заявление для военных

2018-12-18 21:30 6252

Экс-глава Правого сектора найден с перерезанным горлом во Львовской области

2018-12-18 10:13 1440

Митрополит Епифаний сделал первое заявление

2018-12-16 10:00 1524

Еще новости в разделе "Политика"

Убийство Гандзюк: появилось новое заявление СБУ и важные детали

2018-12-22 14:00 327

Митрополит Епифаний прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП

2018-12-22 11:00 330

Какие обязательства должна выполнить Украина, чтобы получить кредит МВФ

2018-12-21 17:32 540

Обнародованы невероятные зарплаты министра Ревы и его заместителей

2018-12-21 15:14 960
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Убийство Гандзюк: появилось новое заявление СБУ и важные детали 2018-12-22 14:00 327
Митрополит Епифаний прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП 2018-12-22 11:00 330
Какие обязательства должна выполнить Украина, чтобы получить кредит МВФ 2018-12-21 17:32 540
Обнародованы невероятные зарплаты министра Ревы и его заместителей 2018-12-21 15:14 960

Лента

15:00 Украинцы стали продавать бесплатные государственные бэби-боксы
14:30 В США назвали худшие фильмы года
14:00 Убийство Гандзюк: появилось новое заявление СБУ и важные детали
13:30 В Польше у 11-летней украинки родился ребенок
видео 13:00 "Желтые жилеты" столкнулись с полицией в Лиссабоне
12:30 Стало известно, для кого в Украине повысят ЕСВ
12:00 Адвокат: Павел Гриб практически ослеп
11:30 В Украине ждут поставки из Франции еще двух тяжелых вертолетов Н-225 для флота
11:00 Митрополит Епифаний прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП
10:30 Украинцев ждет самая длинная ночь в году и начало астрономической зимы