Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня мороза не будет, но ожидается мокрый снегопад

2018-12-24 12:44 186

Сегодня в Украине будет относительно тепло, но ожидаются мокрые снегопады с дождеями.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных областях страны сегодня 1...3 градуса тепла, днем ожидается мокрый снег с дождем.

На севере также прогнозируются осадки, температура будет держаться в пределах 0...-2 градуса.

В южных областях до 6 тепла, пройдет мокрый снег с дождем. На востоке и в центре до 3 тепла, без осадков.

В Киеве сегодня от -1 до +1, пройдет мокрый снег с дождем. К ночи столбики термометров опустятся до - 4 градусов.