Политика Цепная реакция на Донбассе: В ОБСЕ признали, что грядет новое обострение конфликта

2018-12-25 08:10 276

Конфликт между Россией и Украиной в ближайшей перспективе может вновь обостриться, предостерегает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

По словам Гремингера, "из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар".

Он указал на такие места возможной эскалации конфликта, как Крым и линию разграничения на Донбассе, а также упомянул "выборы" на территории "ЛНР" и "ДНР" в качестве одного из поводов для обострения ситуации.

"Следует исходить из того, что мятежным "республикам", если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России", - подчеркнул генсек ОБСЕ, призвав Кремль продемонстрировать добрую волю для того, чтобы возродить взаимодоверие.

Таким жестом доброй воли могло бы стать "освобождение 24 задержанных моряков и возвращение трех захваченных судов".

Но Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения попросту отсутствует".

"Было бы хорошо получить новые импульсы от "нормандской группы", состоящей из Германии, Франции, Украины и России, но "в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко", -  сказал генсек ОБСЕ.

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