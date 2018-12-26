Политика В Нафтогазе нашли хороший способ заставить Газпром расплатиться по долгам

2019-01-02 10:13 303

НАК Нафтогаз Украины обратится в США за помощью в принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража о выплатах средств российским Газпромом.

"Нет никаких законных оснований у Газпрома не платить нам по этому решению. Это я не жалуюсь, а объясняю наши действия, в частности, в США по принудительному исполнению. И США – это не последняя юрисдикция, где Газпром ждут проблемы. Пока они не заплатят нам всю сумму", –  сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. 

По словам Витренко, российская компания будет привлечена к ответственности, если подтвердятся ее недобросовестные действия по уклонению от исполнения решений судов.

Как сообщалось, Нафтогаз Украины намерен привлечь американские суды к разбирательству с Газпромом о взыскании $2,6 млрд, которые присудил Стокгольмский арбитраж.

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