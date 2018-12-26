Политика Евросоюз снова ужесточил нормы выбросов для новых автомобилей

2019-01-03 14:13 150

Новым автомобилям в Евросоюзе к 2030 году необходимо сократить выбросы углекислого газа на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года. Такое решение было принято на заседании Еврокомиссии.

В частности, выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15% к 2025 году.

Установленная граница является компромиссом. Страны Евросоюза призывали сократить выбросы углекислого газа на 35%, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.

Министр развития и туризма председательствующей в ЕС Австрии Элизабет Кёстингер положительно отреагировала на достижение единой позиции, отметив напряженный характер переговоров. Европейское общество защиты потребителей (BEUC) также приветствовало новые требования для автомобилей.

В свою очередь, Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) выступило с их резкой критикой. Нововведения "слишком многого требуют и мало чему способствуют", утверждают представители VDA.

Напомним, в настоящее время средний показатель выбросов по ЕС составляет 118,5 г CO₂ на один километр пробега. Целью до 2021 года является достижение значения в 95 г CO₂ на километр.