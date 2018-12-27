Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня Украину накроет новый снегопад

2018-12-27 12:43 261

Сегодня, 27 декабря, во многих регионах Украины ожидаются снегопады с дождями. Температура воздуха днем до +5 °C.

Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, в западных областях ожидается выпадение снега с дождем, температура воздуха днем 0°C...+5°C. На востоке страны также выпадет снег, дневная температура воздуха 0°C...-2°C.

В центральном регионе без осадков, днем столбики термометра покажут -2°C...+1°C.

На юге осадки в виде дождя и снега пройдут в Николаевской и Херсонской областях, дневная температура воздуха 0°C...+5°C. На севере страны в этот день без осадков, температура воздуха днем -3°C...+1°C.

В Киеве сегодня осадков не ожидается, дневная температура будет держаться в пределах -1°C...+1°C.