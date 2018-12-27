Украина Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз

2018-12-27 21:00 237

В новогоднюю ночь в основном будет мороз, хотя на западе страны ожидается дождь и плюсовая температура. Ночью с 31 декабря на 1 января синоптики обещают 4-9 градусов ниже нуля, а вот днем температура значительно повысится. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, в новогоднюю ночь погода будет достаточно разнообразной.

"Что касается погоды Украины в новогоднюю ночь – то она будет очень разнообразной. В новогоднюю ночь в западных областях Украины ожидается дождь при плюсовой температуре воздуха. В северных областях ночью без осадков, 3-8 градусов мороза, утром – мокрый снег, днем – с переходом в дождь с повышением температуры до 2-3 градусов тепла. В восточных областях пройдет без осадков. Температура ночью – 4-9 градусов мороза, днем – до 5 мороза, без осадков. Что касается юга – ночью 1-6 градусов мороза, днем – около нуля, без осадков", – заявил Кульбида.

В столице новогодняя ночь будет достаточно морозной – 5-7 ниже нуля, но к утру мороз спадет до 2-3 градусов. Осадков не прогнозируется. В то же время уже утром начнется снег с переходом в мокрый снег, а затем и дождь, так как днем 1 января ожидается до +3.

Напомним, на днях Украину засыпали снегопады. Из-за непогоды были обесточены 479 населенных пунктов. В 10 областях страны проводятся работы по восстановлению электроснабжения. Больше всего пострадала Днепропетровская область – 172 населенных пункта без света.

Также в связи со сложными погодными условиями, движение по дорогам центральных областей ограничено, работает спецтехника. Спасатели организовывают пункты обогрева и предоставляют помощь водителям, застрявшим в снежных заносах.