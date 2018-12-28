Политика Завтра на Донбассе вступит в силу новогодний режим прекращения огня

2018-12-28 10:39 183

На Донбасе с полуночи 29 декабря должно наступить новое - праздничное перемирие.

Как сообщил представитель Украины Евгений Марчук, украинская сторона в ТКГ предложила установить "режим тишины" еще на заседании 19 декабря в Минске, но окончательное решение есть только сейчас.

"Мы предложили ввести этот режим, то есть бессрочное прекращение огня с 00:01 на 29 декабря. Были предложения немного другие, но если коротко, нам удалось достичь такой договоренности. И сообщено уже сегодня, поскольку я, как представитель ТКГ от Украины, принимал участие в этом заседании рабочей группы, сегодня мы подтвердили, что завтра (29 декабря) с 00:00 Украина обеспечивает полномасштабный "режим тишины", - сообщил Марчук.

По его словам, праздновать особо времени нет, перемирие стороны намерены максимально использовать для ремонта объектов инфраструктуры, которые в настоящее время повреждены.