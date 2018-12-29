Политика "Новогоднее" перемирие вступило в силу на Донбассе

2018-12-29 10:00 153

Перемирие на Донбассе будет действовать с 29 декабря в течение зимних новогодних праздников.

На Донбассе, начиная с полуночи 29 декабря, начал действовать режим тишины в связи с грядущими новогодними праздниками.



Этот период Украина использует для ремонта объектов инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий.



Решение о перемирии на Донбассе на период новогодних и рождественских праздников было принято на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 27 декабря. Бывший замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о "свете в конце тоннеля" для Донбасса.



Ранее на Донбассе действовали весеннее (с 5 марта), "пасхальное" (с 30 марта), "хлебное" (в период уборки урожая) и "школьное" перемирия. Однако все они нарушались, тем не менее, число обстрелов в этот период значительно сокращалось.