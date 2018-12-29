ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия

В первый день новогоднего перемирия боевики открыли огонь из гранатометов по позициям ОС возле поселка Железное на Горловский направлении. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 29 декабря.
За прошедшие сутки, 28 декабря, оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций ОС вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях", - подчеркнули в штабе.
Кроме этого, позиции украинских войск обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески и в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное.
"За прошедшие сутки один военнослужащий ОС получил ранение.
Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли огневые средства", - заявили в пресс-центре.
По данным разведки, 28 декабря один боевик был уничтожен и двое ранены.
Напомним:
В пятницу вечером боевики обстреляли собственные позиции в районе оккупированного н.п. Голубовское (Луганская область), чтобы обвинить украинских военных в срыве режима "ТИШИНА", который действует с 00:00 29 декабря.
27 декабря в Трехсторонний контактной группе договорились о введении режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе с полуночи 29 декабря.
По данным командующего ООС Сергея Наева с начала операции Объединенных сил потери боевиков на Донбассе составили 450 убитыми и около 850 ранеными.
По его же словам, на оккупированной части Донбассе присутствуют 11 тысяч военных россиян.