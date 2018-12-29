Политика Епифаний: Процедура предоставления Томоса начнется 5 января

2018-12-29 10:30 147

 

Официальное подписание Томоса Вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года. А 6 января после божественной литургии Томос об автокефалии будет вручен митрополиту Украинской православной церкви.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" рассказал предстоятель независимой поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января.

Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой Украинской поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде всего молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре.

Затем будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января", - пояснил митрополит.

"А уже 6 января состоится торжественное богослужение - это впервые двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха, и также предстоятеля уже Украинской независимой поместной православной церкви.

После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви", - добавил он.

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