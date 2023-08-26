Швеция изучает вопрос предоставления Украине истребителей Gripen

Правительство Швеции изучает вопросы поставок многоцелевых истребителей Gripen Украине.
Об этом заявил министр обороны страны Пол Юнсон.
Юнсон заявил, что "ни в коем случае не исключает" такого шага. Он добавил, что правительство Швеции работает над этим вопросом "давно".
По словам министра, нужно "тщательно изучить и разобраться в ряде параметров, как это влияет на нашу обороноспособность, нашу оборонную экономику, нашу противовоздушную оборону". Он также отметил, что детали для Gripen производят в США, поэтому у Швеции должно быть оттуда разрешение на экспорт.
Шведское правительство также рассматривает, подарить Украине самолеты или предложить купить их.