ВОЙНА В Украине Швеция изучает вопрос предоставления Украине истребителей Gripen

2023-08-26 10:30

Правительство Швеции изучает вопросы поставок многоцелевых истребителей Gripen Украине.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Юнсон.

Юнсон заявил, что "ни в коем случае не исключает" такого шага. Он добавил, что правительство Швеции работает над этим вопросом "давно".

По словам министра, нужно "тщательно изучить и разобраться в ряде параметров, как это влияет на нашу обороноспособность, нашу оборонную экономику, нашу противовоздушную оборону". Он также отметил, что детали для Gripen производят в США, поэтому у Швеции должно быть оттуда разрешение на экспорт.

Шведское правительство также рассматривает, подарить Украине самолеты или предложить купить их.