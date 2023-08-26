ВОЙНА В Украине Швеция изучает вопрос предоставления Украине истребителей Gripen

2023-08-26 10:30

 

Правительство Швеции изучает вопросы поставок многоцелевых истребителей Gripen Украине.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Юнсон.

Юнсон заявил, что "ни в коем случае не исключает" такого шага. Он добавил, что правительство Швеции работает над этим вопросом "давно".

По словам министра, нужно "тщательно изучить и разобраться в ряде параметров, как это влияет на нашу обороноспособность, нашу оборонную экономику, нашу противовоздушную оборону". Он также отметил, что детали для Gripen производят в США, поэтому у Швеции должно быть оттуда разрешение на экспорт.

Шведское правительство также рассматривает, подарить Украине самолеты или предложить купить их.

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