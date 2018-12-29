Политика Меркель и Макрона требуют от РФ немедленно освободить украинских моряков

2018-12-29 14:00 219

 

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрона выступили с совместным заявлением относительно украинских моряков, которые были захвачены РФ.

Как сообщает Reuters, лидеры Германии и Франции требуют, чтобы Россия выпустила захваченных моряков.

"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков", - говорится в заявлении.

"Они также должны иметь возможность праздновать предстоящие праздники со своими семьями", - добавляют Меркель и Макрона.

Также лидеры Германии и Франции выразили обеспокоенность ситуацией в аннексирована Крыму. "Ситуация с правами человека в Крыму, который был присоединен Россией в нарушение международного права, использование военной силы Россией в Керченском проливе и оскорбительное управления в Азовском море, также является источником большого беспокойства нас", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива ввела Литва.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина усилила погранконтроль для женщин из РФ

2018-12-29 14:30 222

Минсоцполитики назвало точное количество украинских трудовых мигрантов

2018-12-29 12:00 261

СНБО продлил запрет на въезд в страну мужчинам с гражданством РФ

2018-12-27 09:40 588

Суд в Крыму отклонил апелляции всех украинских моряков

2018-12-26 16:30 426

Еще новости в разделе "Политика"

Украина усилила погранконтроль для женщин из РФ

2018-12-29 14:30 222

Меркель и Макрона требуют от РФ немедленно освободить украинских моряков

2018-12-29 14:00 219

ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия

2018-12-29 13:30 255

Санкции Евросоюза против России вступили в силу

2018-12-29 13:00 243
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украина усилила погранконтроль для женщин из РФ 2018-12-29 14:30 222
Меркель и Макрона требуют от РФ немедленно освободить украинских моряков 2018-12-29 14:00 219
ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия 2018-12-29 13:30 255
Санкции Евросоюза против России вступили в силу 2018-12-29 13:00 243

Лента

15:00 Сегодня Украину накроют дожди с мокрым снегом
14:30 Украина усилила погранконтроль для женщин из РФ
14:00 Меркель и Макрона требуют от РФ немедленно освободить украинских моряков
13:30 ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия
13:00 Санкции Евросоюза против России вступили в силу
12:30 Дзидзьо рассказал о состоянии здоровья после избиения: «Разорванная барабанная перепонка»
12:00 Минсоцполитики назвало точное количество украинских трудовых мигрантов
11:30 Трамп решил припугнуть ряд стран заморозкой финансирования
11:00 Россия "поглощает" Беларусь: Медведев создал рабочую группу
10:56 Бродский лечит сына от наркозависимости и просит СМИ его не беспокоить