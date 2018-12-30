Политика В Госдуме заявили, что не обязаны признавать новые морские границы Украины

2018-12-31 16:30 246

РФ не обязана признавать морские границы Украины, так как президент Петр Порошенко разорвал отношения с Россией, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который регламентирует морские границы страны и наказание для нарушителей, сообщается в субботу на сайте главы украинского государства.

"На самом деле, у нас всякие отношения с Украиной расторгнуты по инициативе украинской стороны. Петр Алексеевич Порошенко разорвал отношения с Российской Федерацией, поэтому у нас никаких обязательств на признание украинских границ не существует", - сказал Шерин.

Парламентарий пояснил, что, разорвав договор с Россией о дружбе, мире и сотрудничестве, президент Украины освободил РФ от подобных обязательств.