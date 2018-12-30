Политика В Госдуме заявили, что не обязаны признавать новые морские границы Украины

2018-12-31 16:30 246

 

РФ не обязана признавать морские границы Украины, так как президент Петр Порошенко разорвал отношения с Россией, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который регламентирует морские границы страны и наказание для нарушителей, сообщается в субботу на сайте главы украинского государства.

"На самом деле, у нас всякие отношения с Украиной расторгнуты по инициативе украинской стороны. Петр Алексеевич Порошенко разорвал отношения с Российской Федерацией, поэтому у нас никаких обязательств на признание украинских границ не существует", - сказал Шерин.

Парламентарий пояснил, что, разорвав договор с Россией о дружбе, мире и сотрудничестве, президент Украины освободил РФ от подобных обязательств.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Названы самые дорогие игроки чемпионата Украины

2018-12-25 21:30 1065

Россия расширила список санкций против Украины: что известно

2018-12-25 16:30 714

Главную елку Украины признали лучшей в Европе

2018-12-20 22:00 2172

На Николая в Украине ударят 8-градусные морозы

2018-12-18 20:00 711

Еще новости в разделе "Политика"

Погода в Украине перед Новым годом: дождь, снег и сильные морозы

2018-12-31 18:30 126

Митрополит ПЦУ Епифаний назвал новую дату Рождества

2018-12-31 17:00 258

В Госдуме заявили, что не обязаны признавать новые морские границы Украины

2018-12-31 16:30 246

Трамп подтвердил, что Джеймс Мэттис будет главой Пентагона еще месяц

2018-12-31 14:43 204
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Погода в Украине перед Новым годом: дождь, снег и сильные морозы 2018-12-31 18:30 126
Митрополит ПЦУ Епифаний назвал новую дату Рождества 2018-12-31 17:00 258
В Госдуме заявили, что не обязаны признавать новые морские границы Украины 2018-12-31 16:30 246
Трамп подтвердил, что Джеймс Мэттис будет главой Пентагона еще месяц 2018-12-31 14:43 204

Лента

19:30 Новый 2019 год: приметы, украшения на елку и праздничное меню
19:00 Развлечения на Новый год 2019: новогодние игры и конкурсы
18:30 Погода в Украине перед Новым годом: дождь, снег и сильные морозы
18:00 Новый год 2019: что нельзя делать в этот день
17:30 Как встречать Новый год 2019 по знакам зодиака
17:00 Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн
17:00 Митрополит ПЦУ Епифаний назвал новую дату Рождества
16:30 В Госдуме заявили, что не обязаны признавать новые морские границы Украины
фото 15:45 Harley-Davidson в 2019 году выпустит в продажу первый серийный электробайк - LiveWire
15:16 Витамины и БАДы от простуды и гриппа не спасут - как усилить иммунитет