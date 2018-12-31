Политика Бой украинца Ломаченко признан лучшим в 2018 году по версии WBA

2019-01-01 20:30 129

 

Лучшим боем, по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) стал бой украинца. Речь о поединке Василия Ломаченко и венесуэльского спортсмена Хорхе Линареса, сообщает пресс-служба WBA.

Отметим, что бой проходил 12 мая в Нью-Йорке. Украинский боксер Василий Ломаченко в своем 12 бою на профессиональном ринге завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,235 кг). Бой складывался нелегко для Ломаченко, в частности, в шестом раунде он впервые за свою карьеру побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса. Однако ему удалось выиграть бой ударом по корпусу в 10 раунде.

Во Всемирной боксерской ассоциации отмечают, что этот бой признали лучшим, потому что оба боксера "показали отличную технику, скорость и мощь на ринге". 

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