Политика Томос для Украины: Рождество Христово и Крещение будем праздновать в один день

2019-01-05 14:14 126

Сегодня в Стамбуле состоялась церемония подписания Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Завтра Вселенский патриарх Варфоломей передаст грамоту новому предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

Примечательно, что с переходом на новый церковный календарь в этом году два великих праздника Рождество Христово, и Богоявление (Крещение) припадут на одну дату. Праздновать их будем одновременно.

Для украинских православных такое совпадение стало полной неожиданностью. Заговорили, что ПЦУ с самого начала своего существования пошатнула общепринятые устои. Однако, в церковных кругах уверяют, что ничего страшного в этой ситуации нет и напоминают, что в истории православия такое уже имело место. К примеру, в древней Церкви Рождество Христово и Крещение Господне всегда праздновались в один день – 6 января по старому стилю (19 января по новому).

Праздник этот носил название Богоявление, так как центральным его событием было явление Бога миру. Рождество Христово как воплощение Второго Лица Святой Троицы – Бога Сына в человеческое естество. И явление человечеству впервые в новозаветное время Святой Троицы во время крещения Спасителя на реке Иордан святым Иоанном Крестителем. Бог Сын крестился, Бог Дух Святой сошел на Него в виде голубя, голос Бога Отца был слышен с неба.

После выделения в отдельный праздник Рождества Христова в церковном сознании все равно эти два вышеупомянутые праздники воспринимались как нечто единое. Именно потому период от Рождества Христова и до Крещения Господня именуется Святками, т. е. одним беспрерывным праздником.

А богослужения обоих праздников являются словно бы зеркальным отражением друг друга. Так, к примеру, Крещение Господне, как и Рождество Христово, имеет свой сочельник, который празднуется накануне (за день) до праздника. В данном случае 18 января по новому стилю.

Сочельником этот день назывался потому, что наши предки варили тогда сочиво – пшеницу с медом и ели только его. Пшеница издревле считалась символом Воскресения Христова, ведь зернышко имеет вид мертвого камня, как бы мертвого тела, но, упав в землю весной, оно изменяется и оживает, выбрасывая зеленый колос. Мед – символ райской Божественной сладости, которую вкусят праведники во Царствии Небесном.

По Уставу в этот день предписывается строгий пост. Практически до окончания вечернего богослужения (обычно – семь-восемь часов вечера) не вкушается почти ничего. Позже можно отведать сочиво и растительную пищу с елеем. Это однодневный строгий пост.