Политика Православная церковь Украины получила томос об автокефалии

2019-01-06 12:30 270

На торжественной церемонии передачи томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле присутствовала украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко.

6 января вселенский патриарх Варфоломей вручил в храме Святого Георгия в Стамбуле томос об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ Епифанию.

Варфоломей передал Епифанию свиток с томосом и жезл.

Перед передачей вселенский патриарх зачитал текст томоса.

На торжественной церемонии присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ МП не поддержала собор, в нем приняли участие только два митрополита УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

В ходе собора предстоятелем единой Православной церкви Украины избрали митрополита Епифания. Вселенский патриархат признал итоги собора и пригласил Епифания на Фанар 6 января 2019 года для вручения томоса. 5 января Варфоломей в патриаршем храме в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ.

Спикер Русской православной церкви Владимир Легойда назвал томос об автокефалии украинской поместной церкви бумагой, которая не обладает канонической силой. Он выразил мнение, что "некоторые украинские политики" и вселенский патриарх при помощи томоса украли у верующих православной церкви Рождество.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал перевод томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Согласно тексту томоса, митрополиту Киевскому не дается право учреждать приходы за пределами Украины, он также должен ежегодно собирать архиерейский собор. При этом митрополит Киевский получил место в диптихе следом за предстоятелем православной церкви Чехии и Словакии.



