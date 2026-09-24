У Польщі хочуть запровадити для українців обмеження на купівлю житла та інвестиції

Ультраправий польський політик Кшиштоф Босак із партії "Конфедерація" запропонував запровадити обмеження на купівлю житла іноземцями в Польщі, звинувативши їх у провокуванні зростання цін на нерухомість. Про це пише inPoland.net.pl.
За словами Босака, зростання цін спричинене кількома чинниками.
По-перше, приплив іноземного капіталу: для українців із заощадженнями Польща стала "безпечним місцем для інвестицій".
По-друге, вплив західних інвестиційних фондів.
По-третє, обмеження місцевою владою кількості землі, доступної для забудови.
Щодо українського капіталу Босак зробив особливо гучну заяву: "Ніхто не контролює, який капітал в Україні російський, а який український".
Він наполягає, що потрібно одночасно обмежити купівлю нерухомості як фізичними особами з іноземним громадянством, так і західними фондами, а також посилити контроль міграції.
"Якщо ми перетворимо польський ринок житла на інвестиції для надлишків капіталу зі Сходу та Заходу, поляки не зможуть дозволити собі квартири", – заявив політик.