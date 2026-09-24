Політика У Польщі хочуть запровадити для українців обмеження на купівлю житла та інвестиції

2026-09-24 16:17

Ультраправий польський політик Кшиштоф Босак із партії "Конфедерація" запропонував запровадити обмеження на купівлю житла іноземцями в Польщі, звинувативши їх у провокуванні зростання цін на нерухомість. Про це пише inPoland.net.pl.

За словами Босака, зростання цін спричинене кількома чинниками.

По-перше, приплив іноземного капіталу: для українців із заощадженнями Польща стала "безпечним місцем для інвестицій".

По-друге, вплив західних інвестиційних фондів.

По-третє, обмеження місцевою владою кількості землі, доступної для забудови.

Щодо українського капіталу Босак зробив особливо гучну заяву: "Ніхто не контролює, який капітал в Україні російський, а який український".

Він наполягає, що потрібно одночасно обмежити купівлю нерухомості як фізичними особами з іноземним громадянством, так і західними фондами, а також посилити контроль міграції.

"Якщо ми перетворимо польський ринок житла на інвестиції для надлишків капіталу зі Сходу та Заходу, поляки не зможуть дозволити собі квартири", – заявив політик.

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