Политика Еще одна церковь Львовской области перешла в поместную ПЦУ

2019-01-07 08:12 234

Община церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы в селе Каров Сокальского района Львовской области приняла решение перейти из Украинской православной церкви Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины.

Как сообщил депутат Сокальского районного совета Олег Кожушко, что Каровский приход УПЦ МП станет уже пятым во Львовской области, перешедшим в ПЦУ.

Накануне аналогичные решения согласовали крупнейший храм УПЦ МП во Львовской области − церковь Петра и Павла в Жолкве, а также церкви в селах Пищаны и Верчаны (Стрыйский район) и городе Угнев (Сокальский район).

Депутат отметил, что настоятель церкви в селе Каров Мирослав Кинас поддержал решение прихожан о переходе к ПЦУ.

Напомним, всего во Львовской области 60 общин УПЦ МП.