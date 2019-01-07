Политика "Желтые жилеты" вломились в министерство, погромили окна и авто чиновников

2019-01-07 11:42 105

В ходе новой водлы протестов "желтых жилетов" в Париже демонстранты вломились в министерство. 

"Около десяти человек, одетых в черные и желтые жилеты, протаранили дверь с помощью небольшой машины для строительных работ, которую нашли на улице. Проникнув на территорию правительственного комплекса, они разбили несколько окон и повредили автомобили", - сообщает BBC.

Они также проникли в кабинет официального представителя французского правительства Бенджамина Гриво. Чиновник и его команда были вынуждены бежать через задний вход и укрыться в соседнем отеле.

Министр внутренних дел Кристов Кастанер заявил, что в новой волне протестов приняли участие около 50 тысяч человек - это больше, чем на прошлой неделе, но меньше, чем 280 тысяч участников в ноябре.

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