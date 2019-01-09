Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня украинцев ждут новые снегопады и мороз до -16°C

2019-01-09 12:43 162

Сегодня Украину снова накроют снегопады. При этом будет держаться морозная погода.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных и восточных областях в среду будет идти снег. Температура в этих регионах будет от -2°C до -8°C. На западе ночью столбик термометра опустится до -11°C…-13°C.

В остальных частях Украины без осадков. Теплее всего будет в южных областях – там днем ожидается от -1 до +4 градусов. В центральных регионах - от -5°C до -9°C.

В Киеве сегодня осадков не предвидится, температура днем опустится не ниже -9°C. А вот к ночи столбики термометров упадут до -14°C...-15°C.

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