Политика ЕС вводит новые санкции против Ирана "в связи с преступными замыслами"

2019-01-09 13:44 78

Евросоюз вводит новые санкции против Ирана. Как сообщил в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, штрафные меры направлены против иранских спецслужб "в связи с их преступными замыслами, которые планируются на европейской территории".

"Сильный сигнал ЕС о том, что мы не приемлем такое поведение в Европе", − продолжил министр.

Правительство Нидерландов на своем сайте сообщило, что ЕС, отчасти по рекомендации Гааги, ввел санкции против иранского министерства информации, возглавляющего спецслужбы, а также двоих иранцев. Причиной послужило обвинение в причастности к подготовке нападений на территории ЕС, говорится далее в сообщении.
Брюссель ожидает, что Иран будет сотрудничать, чтобы ответить на возникшие к нему вопросы, и при необходимости поможет следственным действиям.

У нидерландских спецслужб есть "веские основания" полагать, что Иран причастен к нападению на двух граждан Дании иранского происхождения, критиковавших политику Тегерана.

Инциденты произошли в Алмере в 2015 году и в Гааге в 2017 году.

Летом 2018 года иранский посол был вызван в МИД Нидерландов в связи с произошедшим, двое сотрудников иранского посольства были высланы из страны.

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