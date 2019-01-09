Политика Украина хочет расследовать, как Россия продает уголь из ОРДЛО в Европу

2019-01-09 18:30 240

Украина будет инициировать международное расследование относительно поставок Россией угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал во время открытия выставки копий старинных карт Украины.

На вопрос о судьбе моряков, пострадавших у берегов Турции 7 января, он ответил:

"Сейчас наше посольство вместе с турецкими партнерами пытается оказывать всю возможную помощь. Конечно, возвращение зависит от их состояния. Это произойдет в ближайшее время – там новости очень хорошие".

Министр еще раз выразил соболезнования близким погибших.

"Относительно происхождения угля – мы это проверяем. Мы знаем о российских попытках смешивать уголь с оккупированных территорий и российский – и его вывозить, причем не только в Турцию. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы сделать соответствующее расследование – и не только об этом", – заявил Климкин.

"С некоторыми другими странами у нас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить этот уголь не только в Турцию. Это для нас очень принципиальный вопрос", – добавил он.

"Я говорил с нашими европейскими партнерами, поскольку у нас есть также информация, что были российские попытки вывозить такой миксованный, смешанный уголь и в некоторые европейские страны", – подчеркнул глава МИД.