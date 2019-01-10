Сегодня, 10 января, на большей части территории Украины ожидаются снегопады, температура днем составит около -7°C.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на западе страны ожидаются снегопады, дневная температура будкт -1°C...-6°C. Без осадков четверг переживут только в Ровенской и Волынской областях. На востоке прогнозируют снегопады, днем столбики термометров покажут 0°C...-4°C.
В центральных обрастях также повалит снег, днем составит от -1°C до -7°C, ночью похолодает до -15 °C.
В южных областях ожидаются снегопады с дождем, дневная температура воздуха +1°C...+4°C. Теплее всего будет в аннексированном Крыму - там синоптики прогнозируют дождь и дневную температуру от +4°C до + 6°C.
Северные области Украины 10 числа накроют снегопады, днем похолодает до -7°C.
В Киеве сегодня также выпадет снег, днем термометры покажут -5°C...-7°C. А вот к ночи в столице резко похолодает до -15°C.