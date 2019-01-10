Украина КАРТА Прогноз погоды : днем Украину накроют снегопады, к ночи приморозит до -15°C

2019-01-10 11:13 171

Сегодня, 10 января, на большей части территории Украины ожидаются снегопады, температура днем составит около -7°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на западе страны ожидаются снегопады, дневная температура будкт -1°C...-6°C. Без осадков четверг переживут только в Ровенской и Волынской областях. На востоке прогнозируют снегопады, днем столбики термометров покажут 0°C...-4°C.

В центральных обрастях также повалит снег, днем составит от -1°C до -7°C, ночью похолодает до -15 °C.

В южных областях ожидаются снегопады с дождем, дневная температура воздуха +1°C...+4°C. Теплее всего будет в аннексированном Крыму - там синоптики прогнозируют дождь и дневную температуру от +4°C до + 6°C.

Северные области Украины 10 числа накроют снегопады, днем похолодает до -7°C.

В Киеве сегодня также выпадет снег, днем термометры покажут -5°C...-7°C. А вот к ночи в столице резко похолодает до -15°C.

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