Политика Министр обороны Полторак анонсировал проход сотни украинских кораблей по Керченскому проливу

2019-01-11 08:27 546

Официальный Киев снова дал понячть, что продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты на Азовском море. Несмотря на сохраняющуюся опасность со стороны российского флота, Украина не намерена отказываться от своего законного права свободного доступа в акваторию Черного и Азовского морей. 

"До сих пор есть огромные угрозы со стороны Российской Федерации на сухопутной границе и на Азове, сосредоточено мощная группировка ее войск в оккупированном Крыму. Но уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и двадцатый, и сотый проходы. И всегда, потому что Азовское море тоже украинское, а Мариуполь и Бердянск - наши порты, где работает значительная часть экономики.

Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость. Надеюсь, нашим партнерам в мире удастся убедить Россию в необходимости выполнения международных соглашений", - заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает "Урядовий кур'єр".

По его словам, РФ своими действиями намеревалась спровоцировать украинских военнослужащих и получить повод для дальнейшей масштабной агрессии.

"Открытое нападение на наши военные корабли в нейтральных водах было для нас неожиданным. По моему убеждению, Россия ждала, что наши ребята откроют огонь, чтобы использовать это для начала масштабной агрессии. Для этого она подготовила значительное количество техники, вооружений и личного состава на границе с Украиной. Наши моряки вместо этого действовали, не нарушая ни одной конвенции или международного договора. А военное положение стал средством защиты страны от возможного дальнейшего вторжения", - заявил Полторак.

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