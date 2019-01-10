Политика ЕС в очередной раз призывает Россию освободить украинских моряков

2019-01-10 19:00 90

Евросоюз также требует освобождения политзаключенного Гриба и активиста Бекирова

Европейский Союз (ЕС) призывает Российскую Федерацию (РФ) немедленно освободить политзаключенного Павла Гриба, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и всех захваченных украинских моряков, которых Россия незаконно задержала в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

В ЕС напомнили историю задержания Павла Гриба, когда его 24 августа 2017 года похитили с территории Беларуси и арестовали в России без никаких четких обвинений.

"Европейский союз ожидает его немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению, в котором он (Гриб, - ред.) нуждается. Украинские врачи должны иметь возможность видеть его, пока он остается в заключении, как того требует решение Европейского суда по правам человека", - говорится в заявлении.

Также напомнили об активисте Эдеме Бекирове, который был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Россией Крым, который сейчас нуждается в ежедневной медицинской помощи, учитывая его состояние здоровья.

"Мы ожидаем, что его немедленно освободят без задержки и обеспечат доступ к срочному и надлежащему медицинскому уходу", - заявила Косьянчич.

"Евросоюз вновь повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове и в России и члены экипажа судов, захваченных Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены. Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - говорится в заявлении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что военнопленных моряков, удерживаемых в Российской Федерации, возможно удастся освободить до выборов.