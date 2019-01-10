Политика ЕС в очередной раз призывает Россию освободить украинских моряков

2019-01-10 19:00 90

 

Евросоюз также требует освобождения политзаключенного Гриба и активиста Бекирова

Европейский Союз (ЕС) призывает Российскую Федерацию (РФ) немедленно освободить политзаключенного Павла Гриба, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и всех захваченных украинских моряков, которых Россия незаконно задержала в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

В ЕС напомнили историю задержания Павла Гриба, когда его 24 августа 2017 года похитили с территории Беларуси и арестовали в России без никаких четких обвинений.

"Европейский союз ожидает его немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению, в котором он (Гриб, - ред.) нуждается. Украинские врачи должны иметь возможность видеть его, пока он остается в заключении, как того требует решение Европейского суда по правам человека", - говорится в заявлении.

Также напомнили об активисте Эдеме Бекирове, который был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Россией Крым, который сейчас нуждается в ежедневной медицинской помощи, учитывая его состояние здоровья.

"Мы ожидаем, что его немедленно освободят без задержки и обеспечат доступ к срочному и надлежащему медицинскому уходу", - заявила Косьянчич.

"Евросоюз вновь повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове и в России и члены экипажа судов, захваченных Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены. Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - говорится в заявлении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что военнопленных моряков, удерживаемых в Российской Федерации, возможно удастся освободить до выборов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Еще один нардеп замахнулся на президентское кресло

2019-01-10 17:00 384

видео Обнародован посмертный трек лидера Linkin Park Честера Беннингтона

2019-01-10 10:12 264

Украина и Польша совместно разработают новую систему ПВО

2019-01-09 19:00 555

Товарооборот Украины с ЕС вырос почти на $5 млрд

2019-01-09 16:30 558

Еще новости в разделе "Политика"

ЕС в очередной раз призывает Россию освободить украинских моряков

2019-01-10 19:00 90

МИД: Наблюдателей из РФ не допустят на президентские выборы в Украине

2019-01-10 17:30 183

Еще один нардеп замахнулся на президентское кресло

2019-01-10 17:00 384

Масштабное вторжение в Украину: Полторак рассказал, зачем Россия напала в Керченском проливе

2019-01-10 16:30 450
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ЕС в очередной раз призывает Россию освободить украинских моряков 2019-01-10 19:00 90
МИД: Наблюдателей из РФ не допустят на президентские выборы в Украине 2019-01-10 17:30 183
Еще один нардеп замахнулся на президентское кресло 2019-01-10 17:00 384
Масштабное вторжение в Украину: Полторак рассказал, зачем Россия напала в Керченском проливе 2019-01-10 16:30 450

Лента

19:30 Селезнев перешел в испанскую "Малагу" до конца сезона
19:25 Новая социология показала серьезные изменения в рейтингах кандидатов в Президенты
19:00 ЕС в очередной раз призывает Россию освободить украинских моряков
18:30 Порошенко объяснил, почему наградил Филарета званием "Героя"
18:00 Выходные дни 2019: сколько отработают украинцы
17:30 МИД: Наблюдателей из РФ не допустят на президентские выборы в Украине
17:00 Еще один нардеп замахнулся на президентское кресло
16:30 Масштабное вторжение в Украину: Полторак рассказал, зачем Россия напала в Керченском проливе
15:46 Итальянскую "Рому" заинтересовал украинский полузащитник Руслан Малиновский
15:14 Два месяца отопительного сезона - в хранилищах осталось менее половины газа