Масштабное вторжение в Украину: Полторак рассказал, зачем Россия напала в Керченском проливе

Министр утверждает, что перед атакой Москва стянула к границе технику, вооружения и личный состав.
Открытая агрессия России в отношении кораблей украинских ВМС в нейтральных водах в районе Керченского пролива стала для руководства Украины и министра обороны Степана Полторака неожиданностью, в чем он признался в интервью изданию Кабмина "Урядовий кур'єр".
"Открытое нападение на наши военные корабли в нейтральных водах было для нас неожиданным", – сказал он.
Полторак уверен, что целью российской провокации было добиться ответного огня от украинских моряков, чтобы начать масштабное вторжение в страну. Для этого на границе с Украиной уже ожидало значительное количество техники, вооружений и личного состава РФ.
Несмотря на случившееся, украинские корабли продолжат проходить через Керченский пролив, уверяет министр.
"Будут и двадцатый, и сотый проходы. И всегда, потому что Азовское море также является украинским, а Мариуполь и Бердянск – наши порты, где работает значительная часть экономики. Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость", – предупредил Полторак.
Кроме того, глава Минобороны выразил надежду на то, что международным партнерам Киева удастся убедить Россию в необходимости выполнения международных соглашений.
Напомним, ранее Степан Полторак объяснил, почему важно продолжать попытки прохождения украинских кораблей через Керченский пролив.
Мы также писали, что на Новый год министр отдельно упомянул в своем поздравлении военнопленных украинских моряков, напомнив им, что их не забыли.