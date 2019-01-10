МОН: Девятиклассники не будут сдавать экзамены в форме ВНО

Ученики 9-х классов не будут проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2019 году, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Как сообщили в ведомстве, девятиклассники, как и в предыдущие годы, будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в письменной форме (не в форме ВНО).
В этом году сдавать ГИА по технологии ВНО будут только ученики 11-х классов, студенты колледжей и техникумов, которые в этом году получают полное общее среднее образование.
Запуск ВНО в 9-м классе планируется к старту старшей профильной школы Новой украинской школы — ориентировочно после 2026-2027 учебного года.