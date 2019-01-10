Политика МОН: Девятиклассники не будут сдавать экзамены в форме ВНО

2019-01-10 21:00 174

 

Ученики 9-х классов не будут проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2019 году, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Как сообщили в ведомстве, девятиклассники, как и в предыдущие годы, будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в письменной форме (не в форме ВНО).

В этом году сдавать ГИА по технологии ВНО будут только ученики 11-х классов, студенты колледжей и техникумов, которые в этом году получают полное общее среднее образование.

Запуск ВНО в 9-м классе планируется к старту старшей профильной школы Новой украинской школы — ориентировочно после 2026-2027 учебного года.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА В 2019-м завершат ремонт Туполева и Палладина, но начнут перекрывать пр. Бандеры и Столичное

2019-01-10 14:16 258

Протесты в Париже: демонстранты швыряли файера, а полиция применила слезоточивый газ

2019-01-06 13:30 759

С января 2019 года субсидии начнут давать деньгами, но далеко не всем домохозяйствам

2019-01-04 13:12 3585

фото Нацбанк продает обычные монеты по цене юбилейных - вышел коллекционный набор

2019-01-03 10:14 831

Еще новости в разделе "Политика"

МОН: Девятиклассники не будут сдавать экзамены в форме ВНО

2019-01-10 21:00 174

ЕС в очередной раз призывает Россию освободить украинских моряков

2019-01-10 19:00 225

МИД: Наблюдателей из РФ не допустят на президентские выборы в Украине

2019-01-10 17:30 279

Еще один нардеп замахнулся на президентское кресло

2019-01-10 17:00 576
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

МОН: Девятиклассники не будут сдавать экзамены в форме ВНО 2019-01-10 21:00 174
ЕС в очередной раз призывает Россию освободить украинских моряков 2019-01-10 19:00 225
МИД: Наблюдателей из РФ не допустят на президентские выборы в Украине 2019-01-10 17:30 279
Еще один нардеп замахнулся на президентское кресло 2019-01-10 17:00 576

Лента

22:00 Правительство перепроверит субсидии и пенсии украинцев задним числом
21:30 Лукашенко грозит лишить Россию единственного союзника
21:00 МОН: Девятиклассники не будут сдавать экзамены в форме ВНО
20:30 Мы дали России последний шанс: генсек НАТО сделал резонансное заявление
20:00 Украине предрекли лидерство по утрате рабочей силы
19:30 Селезнев перешел в испанскую "Малагу" до конца сезона
19:25 Новая социология показала серьезные изменения в рейтингах кандидатов в Президенты
19:00 ЕС в очередной раз призывает Россию освободить украинских моряков
18:30 Порошенко объяснил, почему наградил Филарета званием "Героя"
18:00 Выходные дни 2019: сколько отработают украинцы