Политика МОН: Девятиклассники не будут сдавать экзамены в форме ВНО

2019-01-10 21:00 174

Ученики 9-х классов не будут проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2019 году, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Как сообщили в ведомстве, девятиклассники, как и в предыдущие годы, будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в письменной форме (не в форме ВНО).

В этом году сдавать ГИА по технологии ВНО будут только ученики 11-х классов, студенты колледжей и техникумов, которые в этом году получают полное общее среднее образование.

Запуск ВНО в 9-м классе планируется к старту старшей профильной школы Новой украинской школы — ориентировочно после 2026-2027 учебного года.