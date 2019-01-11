Украина КАРТА Прогноз погоды : днем ожидается мокрый снегопад, к ночи приморозит до -12°C

2019-01-11 12:13 282

Сегодня, 11 января, в синоптики прогнозируют снег сразу в нескольких регионах страны. В некоторых областях температура воздуха поднимется до 3 градусов тепла, а ночью опустится до -11.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, в западной части Украины синоптики прогнозируют днем до -6...-8 градусов, а ночью -9...-11.

На севере страны днем температура будет -7...-9 градусов, а ночью опустится до -10...-12. В центральных областях синоптики прогнозируют днем 0...-2 градуса, ночью -6...-8. На востоке в этот день ожидается днем 1...3 градуса, а ночью -1...-3. На юге в этот день будет 0...2 градуса днем и -1...1 градус ночью.

Снег с дождем синоптики прогнозируют на юге, востоке и в некоторых центральных областях страны.

В Киеве сегодня осадки не ожидаются. Температура воздуха днем -7...-9 градусов, ночью похолодает -10...-12.

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