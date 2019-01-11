Украина За принуждение к свадьбе и интим без брака ввели уголовную ответственность

2019-01-11 20:31 93

Сегодня в Украине вступил в силу закон О предотвращении и противодействии домашнему насилию. 

Согласно закону, наказание за совершение домашнего насилия в судебном порядке теперь вводится в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или арест на срок до шести месяцев. Также предполагается и ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.
При этом будут действовать запреты звонков, переписка с потерпевшим лицом, приближение на определенное расстояние.

В случае же выявления фактов домашнего насилия соответствующие органы (правоохранительные, управления соцзащиты населения, центры семьи и молодежи, службы по делам детей) должны предлагать пострадавшим обращаться в специализированные центры.

Еще одно из нововведений закона - уменьшение минимального срока уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетних. В частности, предыдущая редакция устанавливала наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, а по новому закону санкция будет от 8 до 15 лет.

Кроме того, новым документом устанавливается уголовная ответственность за принуждение к браку.

Теперь принуждение к вступлению в брак; к продолжению принудительно заключенного брака; к вступлению в сожительство без заключения брака; к продолжению такого сожительства; принуждение к переезду в другую страну с одной из вышеупомянутых целей наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

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