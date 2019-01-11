Политика Суд разрешил Насирову выезжать за пределы Киева — САП

2019-01-12 13:00 237

Шевченковский районный суд Киева решил не продлевать запрет экс-председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову выезжать за пределы города Киева и Киевской области.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока действия обязательств Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова, которых обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

"Прокурором САП заявлено ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, которые по результатам рассмотрения были удовлетворены частично, за исключением обязанности не выезжать за пределы города Киева и Киевской области, судом решено не продолжать", - сообщает САП на своей странице в Facebook.

По информации прокуратуры, по состоянию на 10 января прокуроры объявили 419 из 774 страниц обвинительного акта. Следующее судебное заседание назначено на 16:00 23 января.

В сентябре Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет.

Напомним:

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Суд также приказал выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривень.

Правительство будет оспаривать восстановление в должности Насирова.

19 декабря Насиров проиграл суд врачу, который назвал его диагноз фейком.

27 декабря Насиров приходил в ГФС, однако в ведомстве заявляют, что руководителем остается Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года.