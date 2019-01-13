Украина Супрун разъяснила, что означает "согласие на секс"

2019-01-13 01:17 423

 

И. о. министра здравоохранения отметила, что вокруг изменений в Уголовный кодекс Украины буквально за один день возникло много мифов.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун разъяснила, что означает согласие на секс, а также пояснила действие новых поправок в Уголовном кодексе относительно насилия и изнасилования. Об этом в субботу, 12 января, Супрун сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Супрун, странно, что простое понятие "согласие на секс" вызвало опасения о массовых надуманных обвинениях в насилии. Также вокруг изменений в УК буквально за один день возникло много мифов.

"Бурные дискуссии в соцсетях и панические заголовки в некоторых СМИ продемонстрировали, на первый взгляд простые истины, которые вызывают очень много вопросов в обществе. Хуже всего, что подобные недоразумения между партнерами и могут приводить к ужасным последствиям, в частности насилия в семье", - пишет и.о. министра здравоохранения.

В связи с этим Супрун предлагает разобраться - что означает согласие на секс и почему важно расширение понятий "сексуальное насилие" и "изнасилование".

"Отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половому сношению силой или шантажом, или же, если лицо было в беспомощном состоянии", - пишет чиновница.

По ее словам, теперь насильники будут виноваты в том, что они не получили не только однозначного конкретного согласия на секс, но и на любые унизительные действия в отношении жертвы.

"О важности согласия на секс - уже классическим есть пример с чаем в известном видео, которое перевели на украинский язык центр Женские перспективы. Вы же не подумаете заставить пить чай человека, который его не хочет?" - резюмировала Супрун.


Напомним, 11 января у Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые призваны урегулировать вопрос сексуального согласия. В Сети бурно отреагировали на это нововведение, назвав изменения "Законом о сексе" и придумывая собственные развития событий.

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