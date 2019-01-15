Политика У Порошенко назвали точное число приходов, которые перешли под контроль ПЦУ

2019-01-16 12:15 354

Около 70 приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом заявила представитель президента, нардеп от БПП Ирина Луценко.

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"Уже около 70 приходов перешли из УПЦ МП в независимую автокефальную украинскую церковь.

Поэтому задача Украины – сохранить межконфессиональный мир, но предусмотреть наиболее приемлемую для демократического общества модель такого перехода приходов в те, которые они желают посещать", - сказала Луценко.

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