Политика У Порошенко назвали точное число приходов, которые перешли под контроль ПЦУ

2019-01-16 12:15 354

Около 70 приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом заявила представитель президента, нардеп от БПП Ирина Луценко.

ПОРОШЕНКО МАССОВО РАЗДАЕТ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ"

"Уже около 70 приходов перешли из УПЦ МП в независимую автокефальную украинскую церковь.

Поэтому задача Украины – сохранить межконфессиональный мир, но предусмотреть наиболее приемлемую для демократического общества модель такого перехода приходов в те, которые они желают посещать", - сказала Луценко.

ПОРОШЕНКО ПРИСВОИЛ ПАТРИАРХУ ФИЛАРЕТУ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

СМИ рассказали почему «эксперты»-антикоррупционеры популярны у пропагандистов РФ

2019-01-09 10:52 900

Еще одна церковь Львовской области перешла в поместную ПЦУ

2019-01-07 08:12 693

Бывший Винницкий митрополит Симеон пытается через суд восстановиться в должности

2018-12-30 20:38 1287

Коррупционное дело: у экс-президента конфисковали картины ценой в $4 млн

2018-12-28 12:41 837

Еще новости в разделе "Политика"

Денисова рассказала, когда Россия может освободить украинских моряков

2019-01-16 16:30 141

Посол США признал, что разослал немецким бизнесменам письма с угрозами

2019-01-16 12:43 291

У Порошенко назвали точное число приходов, которые перешли под контроль ПЦУ

2019-01-16 12:15 354

Власти Японии заявили, что намерены забрать у РФ южную часть Курильских остров

2019-01-16 11:42 444
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Денисова рассказала, когда Россия может освободить украинских моряков 2019-01-16 16:30 141
Посол США признал, что разослал немецким бизнесменам письма с угрозами 2019-01-16 12:43 291
У Порошенко назвали точное число приходов, которые перешли под контроль ПЦУ 2019-01-16 12:15 354
Власти Японии заявили, что намерены забрать у РФ южную часть Курильских остров 2019-01-16 11:42 444

Лента

17:30 "Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста
17:00 Диетологи назвали продукт, который помогает крепко спать ночью
16:30 Денисова рассказала, когда Россия может освободить украинских моряков
15:46 Из-за холодной зимы запасы газа в ПХГ быстро падают - осталось менее 40%
15:14 В Минздраве назвали единственный доступный способ спастись от кори и гриппа
14:45 Обворованного нардепа из БПП мошенники пытались "развести" на большую сумму
14:12 Полузащитник Зинченко признался, что встретил в Манчестере много геев
13:44 Рева проговорился, на сколько и когда Кабмин снова поднимет тариф на газ
13:16 Дипломатический скандал: Греция официально озвучила обвинения Москве
12:43 Посол США признал, что разослал немецким бизнесменам письма с угрозами